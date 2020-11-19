Экологи: зимующих в городах птиц нужно подкармливать

По данным ИА «Невские новости», специалисты рассказали, что зимой птицам нужно питаться более основательно из-за холодов. При этом естественный корм они не могут себе добыть, так как семена и ягоды находятся под снегом, а насекомые в почве.

Экологи уточнили, что можно купить корм для канареек и попугаев. Также птицам можно давать сырые семена подсолнуха, орехи, пшено, яблоки, ягоды рябины или несоленое сало.

Ни в коем случае пернатых нельзя кормить ржаным хлебом, плесневелые семена подсолнечника, ничем соленым или сладким, а также жареным и копченым.

Ранее пожарные из Москвы спасли семейство уток — птицы упали в переливной коллектор. Освобожденных утят выпустили в ближайший пруд.

«Днем 5 июля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: в Деревне Зыбино Кленовского поселения в переливной коллектор попали утята», — рассказали в пресс-службе. По адресу отправили расчет ПСО № 308 Пожарно-спасательного центра города Москвы.