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    19 ноября 2020, 18:42

    Экологи: зимующих в городах птиц нужно подкармливать

    Дарья Морозова

    Экологи рассказали, что зимующих в городе птиц нужно подкармливать, и объяснили, почему. Об этом сообщил «Город+» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
    Экологи: зимующих в городах птиц нужно подкармливать

    По данным ИА «Невские новости», специалисты рассказали, что зимой птицам нужно питаться более основательно из-за холодов. При этом естественный корм они не могут себе добыть, так как семена и ягоды находятся под снегом, а насекомые в почве.

    Экологи уточнили, что можно купить корм для канареек и попугаев. Также птицам можно давать сырые семена подсолнуха, орехи, пшено, яблоки, ягоды рябины или несоленое сало.

    Ни в коем случае пернатых нельзя кормить ржаным хлебом, плесневелые семена подсолнечника, ничем соленым или сладким, а также жареным и копченым.

    Ранее пожарные из Москвы спасли семейство уток — птицы упали в переливной коллектор. Освобожденных утят выпустили в ближайший пруд.

    «Днем 5 июля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: в Деревне Зыбино Кленовского поселения в переливной коллектор попали утята», — рассказали в пресс-службе. По адресу отправили расчет ПСО № 308 Пожарно-спасательного центра города Москвы.