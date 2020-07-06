Московские пожарные спасли семейство уток

Пожарные из Москвы спасли семейство уток — птицы упали в переливной коллектор. Освобожденных утят выпустили в ближайший пруд.

Об этом «360» сообщили в ведомстве.

«Днем 5 июля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: в Деревне Зыбино Кленовского поселения в переливной коллектор попали утята», — рассказали в пресс-службе.

По адресу отправили расчет ПСО № 308 Пожарно-спасательного центра города Москвы. Спасатели обследовали коллектор, внутри которого обнаружили оказавшихся в ловушке утят. Сотрудники надели сухие гидрокостюмы и спустились внутрь коллектора через ревизионный люк.

В результате им удалось достать всех птиц. Освобожденное семейство перенесли в ближайших пруд и отпустили.