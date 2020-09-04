Экологи заявили об уменьшении численности моржей на лежбищах Печорского моря

Состояние моржей на острове Вайгач в Печорском море обеспокоило экологов. Два последних года на лежбище замечают все меньше этих животных. Они ведут себя «нервно» и стали не такими упитанными.

Так называемая южная группировка моржей в юго-восточной части Баренцева моря всегда находилась под пристальным вниманием Всемирного фонда дикой природы, отмечено в публикации на сайте WWF России.

На остров ежегодно приходило до нескольких сотен животных, нередко их численность была свыше тысячи голов. Ситуация изменилась в прошлом году, когда на лежбище только иногда собирались более двухсот моржей. В 2020-м большую часть сезона — лишь несколько десятков.

На пологих берегах эти морские млекопитающие отдыхают в летний и осенний период. Зимой они переходят на покрывающий море лед, где самки приносят потомства. Экологи взяли лежбище под наблюдение с 2012 года.

«Максимальная численность моржей на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя „нервно“, появились основания говорить о том, что в среднем моржи стали менее упитанными», — говорится в материале.

Координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова пояснила, что в этом году результаты спутникового мониторинга оказались неутешительными. Экологи не обнаружили залежек животных. И куда они ушли с любимых лежбищ, только предстоит выяснить.