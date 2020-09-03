Площадь льдов в Беринговом море сократилась до минимума. Людям придется приспособиться к новым условиям

Климатологи изучили изменения ледового покрова Берингова моря, омывающего север Камчатки и южные берега Чукотки и Аляски. Для этого они измерили доли изотопов в образцах торфа с острова Святого Матвея.

«Это небольшой остров посреди Берингова моря, и он как бы записывает все то, что происходит в океане и атмосфере вокруг него», — заявила одна из авторов исследования Мириам Джонс.

В результате специалисты воссоздали климат последних 5,5 тысячи лет в исследуемом районе и выяснили, как изменялась площадь льдов. Работа показала, что зимой 2018 и 2019 годов она была минимальной за все рассматриваемое время. При этом отложения льда сильно реагировали на изменения уровня освещения и концентрации СО2.

Специалисты считают — это связано с климатическими изменениями, а именно с глобальным потеплением. При этом сокращение площади льда лишь ускоряет его таяние, так как море будет поглощать еще больше света и тепла.

«Льды бывают разные. Одни — это морские льды. Это когда вода замерзает в Ледовитом океане. Бывает, более теплые течения подступают и их становится сложнее заморозить. Другой случай — это ледники, которые образуются за счет того, что снег падает с избытком, уплотняется, сжимается, превращается в лед и так далее. Они тают за счет температуры и солнца», — рассказал в разговоре с «360» ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский.

Он отметил, что количество морских льдов в Арктике, в полярных широтах уменьшается. Меньше всего их бывает всегда в конце лета и даже в начале осени. Обычно минимум площади морских льдов в Арктике — это середина сентября. Сейчас лед довольно быстро убывает. То есть площадь морских льдов в конце лета становится меньше. К весне, вероятно, она увеличится, но это будет лед, который просто намерз зимой.

Уменьшение количества льда ведет к изменениям. Сравните, грубо говоря, белый лед и черную воду. На них светит летнее полярное солнце. В одном случае почти все лучи отражаются и уходят назад, а в другом — вся эта энергия, идущая от солнца, поглощается водой. Меняется количество тепла, накапливаемого в морской воде, а она ведь двигается дальше. Это может влиять на всю систему — и на животных, и на водоросли и так далее Андрей Глазовский ведущий научный сотрудник Института географии РАН.

Собеседник «360» подчеркнул, что так запускается очень сложный механизм, связанный с теплообменом. И от него зависят и климат, и экология, и жизнь существ. Причем для одних перемены приведут к процветанию, для других — к ухудшению условий жизни.

«Таяние льдов в каком-то смысле может быть подконтрольно, если мы сделаем какую-то плотину или что-нибудь такого рода. Такие мысли идут с середины прошлого века, когда была теория покорения Арктики. Но сейчас все больше и больше становится понятно, что человек не должен вот так вести себя с природой, а должен уметь приспосабливаться к изменениям и постараться меньше влезать в эту систему. Сейчас важно понимать эти процессы, предсказывать их и приноравливаться к ним», — добавил Глазовский.

Осенью прошлого года межправительственная комиссия ООН по изменению климата выпустила доклад. В нем специалисты предупреждают: если не сократить выбросы парниковых газов, таяние ледников и повышение уровня моря в ближайшие десятилетия ускорится. Тем временем в течение XX века уровень моря и так повысился на 15 сантиметров. А в XXI веке он растет вдвое быстрее. Берингово море — самое большое из всех дальневосточных морей, которые омывают берега России. Оно находится между Азией и Северной Америкой.