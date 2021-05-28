Логичный шаг для России. Экологи поддержали инициативу правительства по запрету одноразового пластика

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о готовящихся поправках, которые запретят неперерабатываемые материалы на территории России. Речь идет об одноразовом пластике, это трубочки, ватные палочки, посуда и так далее. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО), курирующего мусорную реформу, Денис Буцаев подчеркнул важность поэтапного введения ограничений. Эксперты отрасли и представили бизнеса поддержали решение властей, но также обратили внимание на ряд нюансов.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как, цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — заявила Абрамченко на пленарной сессии IX Невского международного экологического конгресса в Петербурге.

Она подчеркнула, что к росту цен на товары и упаковку запрет не приведет, пишет «Российская газета». То же самое можно сказать и о другой мере, которая вскоре заработает в России — обязательной утилизации упаковки с 2022 года. В РЭО сделали подсчеты и выяснили, что рост себестоимости товаров ограничится десятыми долями процента, проще говоря, цены могут вырасти лишь на копейки.

Комплексный и поэтапный подход

Запрет на одноразовые предметы из пластика с 2021 года ввели во многих странах мира, рассказал Буцаев. Теперь пришел черед России, но все будет делаться комплексно и поэтапно. Буцаев перечислил, что для этого нужно. На законодательном уровне — ввести регулирование вторичных материальных ресурсов (ВМР). В рамках расширенной ответственности производителей (РОП) — предусмотрели новый подход к расчету ставок экосбора — чем сложнее переработать упаковку, тем выше ставка.

В России отказ от предметов из одноразового пластика тоже будет логичным шагом. Ведь неперерабатываемая упаковка наносит наибольший экологический ущерб. И составляет упаковка не менее трети от всего объема ТКО (а это от 20 миллионов тонн отходов ежегодно!). Даже если в теории пластиковые трубочки можно переработать, то на практике это сделать нереально из-за сложности сбора сырья. Но всегда можно найти более экологичную альтернативу Денис Буцаев гендиректор Российского экологического оператора

Дать время бизнесу

Логичным решением ввести запрет на неперерабатываемые материалы назвала заместитель председателя комитета ООО «Деловая Россия» Наталья Беляева. Однако она указала на то, что к этому моменту были построены немалые производства такой продукции, которые дали рабочие места, налоговые поступления и вырастили большие цепочки поставок. Поэтому бизнесу нужно дать время для перестройки.

«Высказывание вице-премьера Виктории Абрамченко о том, что не надо бояться запрещать производство и использование одноразовых вещей, чей потенциал на переработку ничтожен или попросту отсутствует, позволит отказаться от бездумного использования ресурсов планеты и нашей страны, в частности. Для этого необходимо лишь обозначить сроки, за которые бизнес сможет перестроить свои производства на перерабатываемые виды продукции, предоставить потребителю альтернативу одноразовым вещам, а также выстроить недостающие элементы инфраструктуры для сбора отходов в целях их дальнейшей утилизации», — сказала Беляева.

Того же мнения придерживается и директор ассоциации «Промышленность за экологию» (РусПэк) Любовь Меланевская. Она считает, что промышленникам нужно время для технического переоборудования, чтобы выпускать новые виды упаковки и продукции, обучить персонал, заключить новые контракты.

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«Поэтому корректным шагом будет не вводить запрет одномоментно, а предусмотреть реалистичный переходный период. В противном случае есть риск нанести ущерб различным отраслям, в том числе и социально значимым», — отметила Меланевская и добавила, что также важно ввести целевые показатели для регоператоров и муниципалитетов по внедрению раздельного накопления.

Положительную оценку инициативе дал руководитель научно-методического центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» Глобальный тренд Владимир Марьев. Он обратил внимание, что идея соответствует принципам экономики замкнутого цикла. И производители уже работают над тем, как упростить упаковку, чтобы повторно пускать ее в оборот. Перенимать мировой опыт готовы и в России, но опять же не все сразу.

«На сегодняшний день мировая практика уже применима к российским компаниям. Они имеют все возможности работать в этом направлении. На данный момент в России не так много производств, готовых переходить на биоразлагаемую упаковку. Это требует времени и стратегических нормативных документов, которые разрабатывает правительство РФ». — сказал Марьев.

Глобальный тренд

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов назвал подготовку таких ограничений большим шагом в природоохранной политике для России. Запрет на использование мелкого пластика, одноразовой посуды — всего того, что невозможно собрать и переработать, назрели давно.

Это тренд глобальный, и такой подход — признак цивилизованного и экологически ответственного государства Рашид Исмаилов председатель Российского экологического общества

Владислав Гроевой из Ассоциация переработчиков вторичных ресурсов обратил внимание на то, как дефицит вторсырья для переработки пластика делает более актуальной проблему сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО): «Нехватка сырья для производства пластиковых изделий и упаковки вынуждает более активно задействовать вторичные ресурсы».

Но несмотря на то, что предпринимаются шаги по запрету таких вредных для окружающей среды материалов, остается риск, что это будет бесполезно. О них рассказала экоактивист проекта «Раздельный сбор» Анна Гаркуша. Упор делается на пластиковую продукцию, однако есть шанс, что на смену ей придут другие материалы.

«Мы понимаем, что сейчас эта ниша освободится, и туда хлынут производители одноразового разлагаемого пластика или какой-нибудь ламинированной, картонной посуды, что тоже плохо. Потому что на самом деле с точки зрения сбора и утилизации они такие же проблемные, как и отходы традиционного пластика», — отметила активистка.

Гаркуша считает, что необходимо внимательно отслеживать, чем замещают выводимые из оборота отходы, а экспертам отрасли следует направлять органы власти в сторону перехода к многоразовым альтернативам.