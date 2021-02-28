Эколог поддержал запрет на вылов дельфинов и косаток для океанариумов

Предложение Госдумы о запрете вылова дельфинов и косаток для океанариумов и дельфинариев в России является очень правильной инициативой. Об этом «360» сообщил глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Очень правильный, полезный и нужный законопроект», — заявил Лисицын.

Эколог напомнил, что в 2019 году запрет на вылов китообразных в культурно-просветительских целях поддержали более 100 тысяч россиян. Голосование проходило на портале «Российская общественная инициатива».

«Это голосование сделало эту инициативу полностью легитимной и по-настоящему народной. Мы очень рады, что депутаты начинают хотя бы сейчас реализовывать эту инициативу», — отметил Лисицын.

Это не первый подобный законопроект, указал Лисицын. Он напомнил, что в 2020 году правительство разработало законопроект, который запрещает промышленное рыболовство китообразных и их вывоз за рубеж. Эколог считает, что эти законы отлично дополняют друг друга.

«Безусловно, китообразные невероятно страдают и подвергаются огромному воздействию и давлению во время их вылова и содержания вне воли, использованию в океанариумах и дельфинариях. Эта та практика, от которой очень многие страны уже практически отказались», — сказал он.

Лисицын добавил, что заявление представителя Фонда защиты китов о том, что в России ежегодно продают за рубеж около 100 китообразных, по его словам, «полная ерунда» и «абсолютный фейк».

«С момента закрытия китовой тюрьмы из России не было продано ни одной китообразной за рубеж. Начиная с 2019 года у нас за рубеж никакие китообразные не продаются», — заключил эколог.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее сообщила о подготовке законопроекта, запрещающего вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев. Парламентарий отметила, что это способствует браконьерству.