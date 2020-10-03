Эколог объяснил, что в первую очередь нужно сделать на месте загрязнения воды на Камчатке

Сначала необходимо разобраться, чем была отравлена океанская вода у берегов Камчатки. Предпринимать какие-то действия по устранению последствий загрязнения можно только после этого. Однократного анализа проб в сложившейся ситуации не достаточно. Таким мнением с «360» поделился председатель совета «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Хорошо, что взяли пробы воды, но этого абсолютно недостаточно для того, чтобы понять, что происходит. А это нужно сделать в первую очередь — понять, что происходит. Для этого необходимо брать, брать и брать пробы воды, грунта, гидробионтов погибших. Брать пробы воды в разных местах, на разной глубине», — заявил Лисицын.

По официальной версии, загрязнение произошло фенолом и нефтью, однако в районе происшествия погибли донные животные — морские ежи и звезды. Это свидетельствует о том, что отравляющее вещество было тяжелее воды, тогда как нефть плавает на поверхности, уверен собеседник «360».

Ранее местные жители обнаружили погибших морских обитателей на нескольких пляжах Камчатки. Животных было очень много. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил о загрязнении воды нефтепродуктами и фенолами. Причину отравления прибрежной зоны выясняет природоохранная прокуратура.