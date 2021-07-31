Два детеныша родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе

В Центре восстановления леопарда на Кавказе у молодой пары животных на свет появились два здоровых котенка. Как добавили в пресс-службе Сочинского национального парка, центр занимается возрождением популяции леопардов в дикой природе.

«Сегодня в Центре вновь радостное событие — самка леопарда Шива принесла двух котят. Мама и ее малыши чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Детенышам теперь нужно пройти вакцинацию для их здоровья. Это произойдет через три месяца, когда специалисты смогут определить пол малышей.

Леопарды Шива и Филоу прибыли в Россию из зоопарка в Швеции. Зоологам в Центре восстановления леопардов удалось создать для животных комфортные условия, в которых леопарды создали пару и подарили потомство.

Отдельное внимание в России уделяется сохранению такого вида, как дальневосточный леопард. Животные занесены в Красную книгу под первой категорией. Это значит, что вид находится на грани исчезновения. Но недавно в нацпарке «Земля леопардов» на Дальнем Востоке рассказали о положительной статистике. За последние 20 лет число леопардов увеличилось в три раза. По словам зоологов, дальневосточных леопардов за это время удалось практически спасти от полного вымирания.