Число леопардов увеличилось почти в три раза на Дальнем востоке

«За последние 20 лет, благодаря работе нацпарка численность леопардов выросла с 35 до 97. Леопард фактически был спасен от вымирания в результате комплексной защиты его мест обитаний. Отдельный вклад в этот успех внесли огнеборцы», — пояснил Раков.

По его словам, минувший год стал рекордным для «Земли леопарда». Из-за пожаров пострадала самая небольшая за всю историю площадь нацпарка. Отмечается, что его территория с декабря 2019 года увеличилась почти на семь тысяч гектаров благодаря присоединению земли в районе полуострова Гамова.

Раков добавил, что «Земля леопарда» является самой «кошачьей» территорией в нашей стране. Это единственное место в России, где живут четыре вида диких кошек.