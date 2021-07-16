Дождь с грозой спрогнозировали в Москве

В пятницу, 16 июля, во второй половине дня в Москве пройдет дождь с грозой. Температура воздуха при этом достигнет +33 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, +31…+33 в столице, +29…+34 в Подмосковье. Ветер северный, со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе — порывистый», — сказал Синенков интервью РИА «Новости».

По словам синоптика, в последний рабочий день атмосферное давление будет без существенных изменений — 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во второй половине июля москвичей ждет похолодание. Температура опустится примерно на 10 градусов. Эксперт пояснил, что на следующей неделе произойдет смена воздушных масс. Благодаря этому столица вернется к нормальным показателям и зной закончится. Сначала температура опустится до +25…+30 градусов, а потом до +20…+25 градусов.