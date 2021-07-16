Москвичей предупредили о резком похолодании
Во второй половине июля москвичей ждет похолодание. Температура опустится примерно на 10 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам эксперта, перестройка температурного режима начнется с понедельника.
«Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до +25…+30 градусов понижение, дальше еще похолодание до +20…+25 градусов», — рассказал он ТАСС.
Синоптик пояснил, что на следующей неделе произойдет смена воздушных масс, придет температурный фон, который будет в рамках нормы. Благодаря этому столица вернется к нормальным показателям и зной закончится.
Накануне в Москве прошли сильные грозы, в отдельных районах дождь сопровождался градом. Ветер усилился до 17 метров в секунду, порывы не стихали до конца суток. В аэропорту Шереметьево в результате непогоды задержали рейсы на прилет и вылет. Кроме того, из-за сильного ветра оказалась повреждена крыша спортзала Снегиревской школы. Из-за резких порывов рухнули деревья в Солнечногорске.