Долгожданная гроза пришла в Москву и Подмосковье

После нескольких дней изнурительной жары в Московский регион пришла долгожданная гроза. Многие ждали, что осадки принесут прохладу, однако столбик термометра продолжит держаться на отметке выше +30 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что 15 июля в Москву и Московскую область придут кратковременные дожди и грозы. Кроме того, возможен град. Жителей столичного региона также ждет сильный порывистый ветер.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что основные осадки выпадут с 18:00 до 19:00. За час на столицу и Подмосковье выпадет порядка 10% от месячной нормы осадков. Однако это практически не повлияет на температуру — в Москве она продолжит держаться на отметке +30…+32 градусов, а в Московской области — +28…+33.

Столичным ресторанам уже порекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе департамента торговли и услуг.

«От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе <…> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — сказано в сообщении.

Рестораторам также напомнили, что перед приходом непогоды надо укрепить все конструкции, которые может повалить сильный ветер, а также закрыть все уличные зонты.