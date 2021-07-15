Московским ресторанам посоветовали закрыть летние веранды из-за погоды

Московским ресторанам посоветовали закрыть летние веранды 15 июля. Такую рекомендацию дали из-за дождя и сильного ветра, которые придут в столицу в четверг.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг.

«От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе <…> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — процитировало агентство слова собеседника.

Кроме того, рестораторам напомнили о необходимости укрепить все конструкции, которые может повредить непогода, а также закрыть все уличные зонты.

Ранее синоптики сообщили, что в Москву придут дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости», что вечером 15 июля в столицу придут грозы, град, кратковременные дожди и порывистый ветер.

Он уточнил, что основные осадки выпадут с 18:00 до 19:00. Речь идет о 10% месячной нормы — 8–13 миллиметрах. При этом температура воздуха в столице достигнет +30…+32 градусов, а в Московской области — +28…+33.