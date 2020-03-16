    16 марта 2020, 10:18

    Для российских регионов попросили 12 млрд на покупку мусорных баков

    Андрей Иванов

    Мусорных баков в российских регионах катастрофически не хватает. Площадки для сбора ТКО в Госдуме назвали «форменным убожеством». Минприроды России попросило Минфин выделить около 12 миллиардов на покупку новых контейнеров.
    Для российских регионов попросили 12 млрд на покупку мусорных баков

    Как сообщил РБК со ссылкой на представителя Минприроды, глава ведомства Дмитрий Кобылкин обратился в Министерство финансов с просьбой выделить деньги из бюджета на покупку современных контейнеров для раздельного и смешанного сбора мусора. Всего на это требуется 12 миллиардов рублей.

    «В Минфин поступил данный документ Минприроды и находится на рассмотрении», — приводит РБК текст сообщения пресс-службы Министерства финансов.

    Глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов рассказал РБК, что ранее обратился к Кобылкину с просьбой об оборудовании в регионах площадок для сбора мусора. Депутат подчеркнул, что из-за недостатка контейнеров площадки для сбора мусора в регионах (особенно в сельской местности) превратились в обычные свалки.

    «Они похожи на форменное убожество», — приводит издание слова Бурматова.

    С 2020 года в России поэтапно вводят раздельный сбор мусора. Однако к закупке контейнеров для реализации этой задачи оказались готовы далеко не все субъекты. Региональные операторы и местные власти просто не предусмотрели эти расходы.