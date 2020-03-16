Для российских регионов попросили 12 млрд на покупку мусорных баков

Мусорных баков в российских регионах катастрофически не хватает. Площадки для сбора ТКО в Госдуме назвали «форменным убожеством». Минприроды России попросило Минфин выделить около 12 миллиардов на покупку новых контейнеров.

Как сообщил РБК со ссылкой на представителя Минприроды, глава ведомства Дмитрий Кобылкин обратился в Министерство финансов с просьбой выделить деньги из бюджета на покупку современных контейнеров для раздельного и смешанного сбора мусора. Всего на это требуется 12 миллиардов рублей.

«В Минфин поступил данный документ Минприроды и находится на рассмотрении», — приводит РБК текст сообщения пресс-службы Министерства финансов.

Глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов рассказал РБК, что ранее обратился к Кобылкину с просьбой об оборудовании в регионах площадок для сбора мусора. Депутат подчеркнул, что из-за недостатка контейнеров площадки для сбора мусора в регионах (особенно в сельской местности) превратились в обычные свалки.

«Они похожи на форменное убожество», — приводит издание слова Бурматова.

С 2020 года в России поэтапно вводят раздельный сбор мусора. Однако к закупке контейнеров для реализации этой задачи оказались готовы далеко не все субъекты. Региональные операторы и местные власти просто не предусмотрели эти расходы.