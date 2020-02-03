Директора парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков был арестован на два месяца Белогорским районным судом после того, как 20 января не явился в суд. В этом время он находился на совещании в Минэкономразвития в Москве.

Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина. Она добавила, что к делу подключилась группа адвокатов. Агентству не удалось получить комментарии в суде.

Летом 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина была травмирована в парке в ходе экскурсии «Прогулка со львами». Хищник укусил 46-летнюю женщину за руку. Позже она рассказала, что этот момент «показался вечностью».

Верховный суд Крыма 2 декабря оставил в силе решение о штрафе размером в 500 тысяч рублей, наложенном на Зубкова Белогорским районным судом. По мнению инстанций, он закупал слишком мало корма для животных, и они голодали. Более того, ветеринары обнаружили, что «Тайган» мяса официально не закупает. Возможно, диких зверей кормили трупами умерших животных.

Дрессиворщик и генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и певец Филипп Киркоров заявили, что готовы поддержать зоопарк, и оплатить покупку корма для диких зверей.