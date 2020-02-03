    03 февраля 2020, 20:14

    Директора парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

    Анастасия Кукова

    Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков был арестован на два месяца Белогорским районным судом после того, как 20 января не явился в суд. В этом время он находился на совещании в Минэкономразвития в Москве.
    Директора парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

    Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина. Она добавила, что к делу подключилась группа адвокатов. Агентству не удалось получить комментарии в суде.

    Летом 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина была травмирована в парке в ходе экскурсии «Прогулка со львами». Хищник укусил 46-летнюю женщину за руку. Позже она рассказала, что этот момент «показался вечностью».

    Верховный суд Крыма 2 декабря оставил в силе решение о штрафе размером в 500 тысяч рублей, наложенном на Зубкова Белогорским районным судом. По мнению инстанций, он закупал слишком мало корма для животных, и они голодали. Более того, ветеринары обнаружили, что «Тайган» мяса официально не закупает. Возможно, диких зверей кормили трупами умерших животных.

    Дрессиворщик и генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и певец Филипп Киркоров заявили, что готовы поддержать зоопарк, и оплатить покупку корма для диких зверей.