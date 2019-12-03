Знаменитости встали на защиту крымского парка «Тайган». Там медведи и львы могут умереть от голода

Знаменитый дрессировщик и генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поддержал крымский парк «Тайган». Свою помощь готов оказать и Филипп Киркоров. Владелец зоопарка не может покупать достаточно мяса, чтобы прокормить львов и медведей. Тем временем суд отложил до конца года решение по будущему парка.

Неучтенная еда

Нарушения в зоопарке «Сказка», куда относится и парк львов «Тайган», нашли крымские ветеринары. По их словам, руководство парка в лице Олега Зубкова не выполнило предписание о предоставлении информации о львице Бони и условиях ее содержания, об использовании для кормления животных безопасных продуктов, а также об «оказании квалифицированной ветеринарной помощи тюленю». Верховный суд республики 2 декабря оставил в силе решение Белогорского районного суда о штрафе за нарушения. Руководство парка должно выплатить 500 тысяч рублей.

«2 декабря 2019 года Верховный суд Республики Крым, как и ранее Белогорский районный суд Республики Крым, признал законным привлечение Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым ООО „Ялтинский зоопарк ‚Сказка‘“ к административной ответственности по части 8 статьи 19.5 КоАП РФ в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе крымской ветеринарии.

По словам председателя Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерия Иванова, официально «Тайган» закупает недостаточно мяса, чтобы прокормить животных.

«Вопросов два: качество этих кормов, если у них нет ветеринарно-сопроводительных документов, либо черный рынок. Я думаю, что Олег Зубков сам должен ответить на этот вопрос. Более тысячи ветеринарных специалистов, имеющих возможность проверить эту информацию, имеющих вход в систему „Меркурий“, видят, что никакое мясо официально в „Тайган“ не поступает. Не хотелось бы предполагать, что животных кормят трупами умерших животных», — сказал Иванов в эфире телеканала «Крым 24».

Борьба за жизнь

Руководитель парка Олег Зубков 29 ноября провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что ему приходится завозить мясо из других регионов. «Ветеринар Иванов своим устным распоряжением запретил всем крымским ветеринарам выписывать ветеринарные свидетельства в парк „Тайган“ и зоопарк „Сказка“. Десятки людей это сказали. Основные поставщики, которые раньше поставляли мясо, отказались это делать под страхом быть уволенными или закошмаренными. Сегодня мясо в парк я вожу из Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края», — сказал Зубков.

По его словам, ежедневно обитатели парка львов «Тайган» потребляют 1,2 тонны мяса. Зубков также предупредил, что при закрытии парков в регионе может наступить коллапс, связанный с тем, как обеспечить всех животных едой.

Зубков выразил готовность усыпить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него этих животных. По словам Зубкова, он фактически столкнулся с рейдерским захватом парка крымскими властями.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов написал пост в Facebook, в котором заверил, что парк уничтожать не собираются. По его словам, сейчас главное — не допустить убийства животных.

«При этом считаю вопиющим факт, когда бизнесмен, игнорирующий законодательство и выдающий штатные проверки государственными структурами за попытки надавить на него, шантажирует не только власти, но и всех крымчан, прикрываясь животными. На мой взгляд, абсолютно понятно, что человек давит на то, чтобы дальше работать под черным флагом, скрывая истинные размеры своих доходов. По результатам проверки налоговой, только в июле 2019 года господин Зубков скрыл выручки на 20 миллионов рублей», — написал Аксенов.

Звездная защита

К разрешению конфликтной ситуации подключился генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Он написал в Instagram, что готов выступить переговорщиком и что уже пообщался с Сергеем Аксеновым.

«Сергей Валерьевич подтвердил, что у республики нет плана по уничтожению парка. Однако он отметил, что у контролирующих органов действительно накопилось определенное количество вопросов к руководству парка. Также он выразил заинтересованность в урегулировании ситуации и назначил ответственных лиц», — написал Запашный.

Судьба парка беспокоит не только дрессировщика. В комментарии к посту Запашного Филипп Киркоров тоже предложил свою помощь.

«Если нужна моя поддержка — рассчитывай на меня! Это чудесный парк, и Олег — фанатично преданный созданному своими руками детищу», — написал Киркоров.

Вопрос о приостановке работы сафари-парка на время устранения нарушений рассматривает суд в Белогорске. Очередное заседание прошло 3 декабря, на нем решили отложить рассмотрение дела до конца года.