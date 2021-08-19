Десятки утят погибли под Калугой из-за слитого в ручей мазута

В Сети разошлось видео с залитым мазутом ручьем в Ферзиковском районе Калужской области, в котором плавают тела десятков диких уток с утятами. В региональном Министерстве природных ресурсов и экологии подтвердили факт разлива топлива.

«К сожалению, данный факт подтвердился: в начале августа на место происшествия выезжали сотрудники МВД, прокуратуры, Росприроднадзора и регионального Минприроды. Был произведен отбор проб», — рассказали изданию «Калужские губернские ведомости» в министерстве.

В пресс-службе добавили, что по факту загрязнения окружающей среды и гибели птиц завели уголовное дело по статье «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности». После расследования дела, которое взяли на контроль в прокуратуре, виновным предъявят иск о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.

Как написали местные СМИ, это произошло еще в начале августа. По словам автора видео, мазут постепенно проникает под землю и отравляет грунтовые воды.