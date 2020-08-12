Утки массово гибнут на севере Москвы. Причин может быть несколько

В парке Северное Тушино местные жители с 1 августа начали находить в канале имени Москвы мертвых уток. Сначала было найдено восемь тушек, сейчас число погибших птиц достигло сотни. Москвичи забили тревогу и обратились в администрацию парка и к экологам.

Руководство парка заявило, что дикие птицы на балансе организации не находятся, но ситуацию, безусловно, нужно разрешить. Для этого следует провести анализы, чтобы выяснить причину падежа птиц.

Существует несколько версий. Птицы могли заболеть, они могли отравиться чем-то или кто-то сознательно подсыпал им ядовитые вещества. Есть вероятность того, что протравливали водоросли, которыми заросли берега канала, а пострадали птицы.

Экологи считают, что причиной стал разлив нефтепродуктов, который произошел в конце июня в Бутаковском заливе. Пятно растеклось на 23 тысяч квадратных метров и его две недели собирали с помощью боновых заграждений. Поверхностные нефтепродукты собрали, но то, что успело раствориться, могло пойти вниз по течению и отравить уток.

Возможно, после проведения анализов выяснится, что последняя версия и была правильной. Во всяком случае, в паблике «Тушино навсегда» сообщалось о химическом запахе в районе парка Северное Тушино.

«Вода возле набережной в парке и в заливчике возле самолета Орленок покрыта какой-то зеленой пленкой. Листья кубышек в зелено-голубом налете. Плавает пара дохлых уток… На цветение воды не похоже и присутствует то ли химический запах, то ли запах канализации…» — сообщили подписчики.

Главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» и сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов заявил, что до проведения анализов можно гадать сколько угодно.

«Это может быть какая-то инфекция или съели что-то не то. Помните, в свое время они наелись реагентов? В последнее время загрязняемость атмосферы была более или менее низкая. Но сейчас ограничения сняты, к тому же повысилась температура, да еще загазованность. Это особенно опасно для молодых уток, которые сейчас как раз становятся на крыло. В полете они интенсивно дышат и могут оказаться в смертельной опасности», — заявил эксперт.

Андрей Фролов предположил, что особого влияния на экологию столицы гибель уток даже массовая оказать не может.

«В Москве уже нет биоценоза, нормальной взаимодополняемости видов. Те же белочки не кормятся естественным образом, их люди подкармливают. Утки настолько обленились, что уже и хлеб не едят, их подпитывают комбикормом. Но они могут заразить других животных, собак и кошек», — отметил главред экологического бюллетеня.

Он также указал на другой ракурс проблемы. Утками могут питаться маргинальные жители столицы. Если дикие птицы действительно больны, лица без определенного места жительства могут от них заразиться, а потом инфицировать и других людей.

«Если с утками такое произошло, надо очень быстро выяснять причины, и принимать меры вплоть до отлова всех птиц», — подчеркнул эксперт.

Массовый падеж уток происходит в Москве уже не первый раз. Орнитолог и руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин напомнил «360», что в прошлом году в Тимирязевском районе в одном из озер ветеринарами было выявлено отравление диких птиц. Он уточнил, что подобными случаями занимаются линейные ветеринары, работающие на станциях по борьбе с болезнями животных. Которые в свою очередь подчиняются комитету по ветеринарии столицы. Они регулярно проверяют состояние здоровья животных и птиц в голубятнях, зоосадах, зоопарках, приютах и реабилитационных центрах.

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«Поэтому здесь я не склонен говорить о падеже в результате эпизоотии (широкое распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных — прим.ред.). Заразный характер быстро бы опознали. Вообще в СМИ было бы важно донести до горожан — если увидели павшее животное, любое, то святое дело каждого положить его в целлофановый пакет и доставить на районную станцию по борьбе с болезнями животных. Тем самым, мы обезопасим не только животных, но и себя, и детей от возможных инфекций. Есть разные болезни — орнитоз, сальмонеллез, птичий грипп. Городские службы мониторят ситуацию, но они не вездесущи. Даже если вам неприятно прикасаться к павшему животному, просто позвоните на станцию, они приедут и заберут его для анализов сами», — уточнил Вадим Мишин.

По его мнению, в случае с падежом уток Северного Тушино возможна еще одна причина — переедание. Он подчеркнул, что хлеб для людей и животных полезен в микроскопических дозах. Он не может быть для уток основным продуктом питания, но если его предлагать, они никогда не откажутся.