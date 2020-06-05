Андрей Воробьев пообещал закрыть все свалки в Подмосковье до конца года

«Мы в этом 2020 году закроем все свалки. Работало 39 свалок или полигонов — это огромные гектары земли. Таких свалок больше в Подмосковье не будет», — подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что на смену свалкам приходят современные комплексы переработки отходов.

«Построим около 10 комплексов по переработке отходов, в которых нет запаха», — сказал Андрей Воробьев.

В Московской области еще несколько лет назад было 39 свалок и не было технологий переработки мусора. На сегодняшний день закрыли уже 29 полигонов и площадок накопления отходов.

С 2019 года Подмосковье переходит на новую комплексную инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами. Благодаря участию жителей региона, которые с пониманием относятся к раздельному сбору мусора, на вторичную переработку были отправлены свыше 1,8 миллиона тонн отходов. К концу 2020 года объем переработанных отходов составит около 3 миллионов тонн.

Напомним, что правительство России выделило более 985 миллионов рублей для регоператоров Московской области. Такая мера поддержки была оказана в условиях пандемии, из-за которой в регионе усложнилась работа с коммунальными отходами.