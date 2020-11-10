Жителям московского региона назвали дату прихода зимы

До конца ноября жителей Москвы и области будет радовать бесснежная погода, так как зима начнется только в 20-х числах месяца. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Столичный регион в ближайшее время вообще не побелеет от снега, а период бесснежья продлится как минимум до 20–22 ноября. Впрочем, в этом тоже ничего удивительного нет, поскольку по климату в Москве средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится обычно на 28 ноября», — привело слова Тишковца РИА «Новости».

Синоптик добавил, что в конце ноября выпадает не более четырех сантиметров снега. В этом году, скорее всего, ситуация будет аналогичная. Снега стоит ждать именно в последней декаде последнего осеннего месяца. При этом температурный фон обещают холодный.

«Но и суровых морозов на прогностическом горизонте тоже не видно. Причем устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, наступление метеорологической зимы произойдет не раньше последней недели ноября, то есть с задержкой на две недели от положенного по климату», — пояснил Тишковец.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что похолодание в Москве продлится до 15 ноября. Ночью температура будет опускаться до −5 градусов, а днем возможны колебания от −3 до +2 градусов.