Экология 10 июня 2023, 04:30 Дайвер объяснил мотивы поведения напавшей на россиянина акулы Дайвер Точилов: поиск пищи у берега стал причиной нападения акулы на человека в Египте РИА «Новости»

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Инструктор по дайвингу Владимир Точилов назвал мотивы поведения акулы, напавшей на человека в Хургаде. В первую очередь, это поиск пропитания у берега, привел слова эксперта телеканал «Звезда».

Акула могла принять человека за морского котика или тюленя из-за схожести движений в воде, а этих особей она воспринимает как еду.

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«Ситуацию знает только тот, кто в ней был. Поэтому все наши какие-то комментарии — они предполагаются лишь на каких-то общих сценариях, как это могло развиваться. Поэтому, конечно, с определенной долей вероятности можно сказать: акула приблизилась к берегу», — поделился мнением инструктор.

Одно ясно — крупная внешне акула приблизилась к берегу в поисках корма. Остается загадкой, почему голодное животное приблизилось к берегу. Дайвер предположил, что либо люди могли прикармливать рыбок, устраивая некий аттракцион, либо на хищника подействовало потепление. Во втором случае рыбы начинают вести себя иначе и приближаются к берегу.

На дайверов акулы не нападают, они нападают на людей, плавающих по поверхности. Потому что они своими «дрыгающими» движениями выглядят как пища.

Ранее «360» порассуждал, могут ли туроператоры вернуть деньги и имеют ли они на это право в ситуации, когда пляжи закрыты из-за нападения акулы. Россияне, планировавшие отдых в Египте, боятся лететь на курорт, но не хотят проводить отпуск без купания.