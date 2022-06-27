ЧС ввели в Симферополе из-за сильных ливней

Часть населенных пунктов в Симферопольском районе подтопило из-за ливней. Власти региона ввели режим ЧС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в районной администрации.

«Режим ЧС введен», — сказал собеседник издания.

Глава района Денис Кратюк сообщил, что режим ЧС также могут ввести в сельских поселениях Добровское, Трудовское, Мазанское и Перовское.

О сильных ливнях в регионе стало известно 26 июня. На кадрах из Симферопольского района Крыма видно, что ливни повредили дома, приусадебные участки и часть городской инфраструктуры. По данным местной администрации, подтопило десятки землевладений и несколько жилых построек в шести селах, входящих в разные сельские поселения.

В ночь с субботы на воскресенье в регионе выпало 30 миллиметров осадков. В изначальной зоне подтопления оказались несколько сел: Пионерское, Лозовое, Доброе, село Андрусова и Украинка. Также вода заполонила и улицы Симферополя.

К ликвидации последствий сильных ливней привлекли 263 сотрудника соответствующих ведомств, 27 единиц техники, в том числе и плавательные средства. Также на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.