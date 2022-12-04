Экология 04 декабря 2022, 15:00 Число обнаруженных на побережье Каспия мертвых тюленей выросло до 1700 РИА «Новости» число найденных тел тюленей около Дагестана увеличилось до 1700 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Количество найденных тел погибших тюленей около берегов Дагестана увеличилось до 1700. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы», — сообщил он.

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По данным ведомства, животные погибли около двух недель назад. На их телах не обнаружили признаки насильственной смерти и остатки рыболовных сетей.

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Собеседник РИА «Новости» предположил, что реальное количество погибших тюленей значительно выше. Он отметил, что береговой патруль Каспийского природоохранного центра, а также инспекторы Росрыболовства, сотрудники других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье.

Ранее представители Минприроды Дагестана сообщили, что около 700 тел тюленей нашли около границы республики с Азербайджаном. Также сотрудники ведомства отметили, что причиной гибели животных стали природные факторы.