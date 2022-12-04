04 декабря 2022, 15:00
Число обнаруженных на побережье Каспия мертвых тюленей выросло до 1700
РИА «Новости» число найденных тел тюленей около Дагестана увеличилось до 1700
Количество найденных тел погибших тюленей около берегов Дагестана увеличилось до 1700. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.
«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы», — сообщил он.
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По данным ведомства, животные погибли около двух недель назад. На их телах не обнаружили признаки насильственной смерти и остатки рыболовных сетей.
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Собеседник РИА «Новости» предположил, что реальное количество погибших тюленей значительно выше. Он отметил, что береговой патруль Каспийского природоохранного центра, а также инспекторы Росрыболовства, сотрудники других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье.
Ранее представители Минприроды Дагестана сообщили, что около 700 тел тюленей нашли около границы республики с Азербайджаном. Также сотрудники ведомства отметили, что причиной гибели животных стали природные факторы.
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