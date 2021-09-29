Человечеству предрекли вымирание через 500 лет из-за проблем с климатом

Через 500 лет Земля может стать непригодной для жизни. При худшем варианте развития ситуации человечество вымрет как биологический вид. Всему виной — глобальное потепление.

Исследователи из Канады и Великобритании рассмотрели представленный в ООН документ о климатических стратегиях, сообщило Wiley. Размещенные в нем рекомендации по наращиванию усилий в борьбе с ростом глобальной средней температуры ученые сочли мягкими и не рассчитанными на долгосрочные риски.

Специалисты предположили, что ситуация может развиваться по трем моделям. Наихудшая предполагает вымирание человечества как биологического вида примерно через 500 лет. Подобное произойдет, если люди не сделают никаких выводов.

Суть теории ученых заключается в том, что Земля частично окажется непригодной для проживания из-за глобального потепления. Прогноз коснулся Аравийского полуострова и Северной Африки.

Из-за дефицита плодородных земель человечество столкнется с нехваткой многих сельскохозяйственных культур — например, пшеницы и картофеля. Для спасения Земли, считают исследователи, всем странам необходимо объединить усилия.

Российское правительство разработало программу мониторинга окружающей среды и климата на 2021−2030 годы. Она будет действовать до 2030 года.