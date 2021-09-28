Правительство будет мониторить изменения климата

Правительство разработало программу мониторинга окружающей среды и климата на 2021−2030 годы, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам заседания Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

«Прежде всего, это мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата. В рамках этого блока будут созданы наукоемкие технологические решения для получения достоверных данных мониторинга и моделирования окружающей среды и климата, а также прогнозирования их будущих состояний», — отметила Абрамченко.

Программа в области экологического развития и климатических изменений будет действовать до 2030 года. Ее поддержал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме того, планируется разработка методик и моделей, которые позволят понять, насколько эффективны меры, направленные на смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат.

Будут также разработаны решения, которые позволят сформировать систему оценки экологических и климатических рисков на территории России и прилегающих акваториях. Такие решения будут разрабатываться для адаптации природных систем, населения и отраслей экономики к изменениям климата с учетом региональной и отраслевой специфики.

Исследования и разработки будут проводить преимущественно на базе научных и научно-образовательных центров. Но также будут создавать и развивать передовую инфраструктуру для проведения исследований и разработок. Далее результаты исследований будут внедрять в практические проекты.

План реализации программы будут формировать на каждый трехлетний период. Всего на нее выделят около 34 миллиардов рублей.