Чабан устроил первый в 2022 году лесной пожар в Забайкалье

Первый в 2022 году лесной пожар зарегистрировали в Забайкальском крае. Он произошел в Акшинском районе, где пламя охватило 100 гектаров. Поджог устроил владелец чабанской стоянки. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС написал ТАСС.

Лесной пожар зафиксировали в Акшинском районе в понедельник, 21 марта. Он произошел недалеко от населенного пункта Такеча. Виновником оказался владелец чабанской стоянки, который отжигал траву вокруг своего хозяйства. Но поднялся ветер, и ситуация вышла из-под контроля. Впоследствии огонь перешел в степной пожар, а потом и в лесной, распространившись на площади 100 гектаров.

Чабан во всем признался. После оценки ущерба его обяжут все возместить. Спасатели уже ведут работы по ликвидации возгорания, сообщили в забайкальском МЧС.

Ранее в Пермском крае местного жителя приговорили к исправительным работам за случайное уничтожение леса. Сухая трава загорелась, когда мужчина распиливал металлическую трубу. Огонь охватил почти 300 гектаров. Ущерб оценили почти в полмиллиарда рублей.