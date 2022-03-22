Житель Пермского края случайно сжег лес на 465 миллионов рублей

Жителя Пермской области приговорили к исправительным работам за случайное уничтожение леса с ущербом свыше 465 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Ординского района Пермского края.

Мужчина распиливал металлическую трубу вблизи деревни Павлово в мае 2021 года. От возникших искр загорелась сухая трава. Огонь распространился на площади более 292 гектаров. Мужчина подпал под уголовное дело за повреждение лесных насаждений при неосторожном обращении с огнем, причинившее крупный ущерб (часть 2 статья 261 УК РФ).

Ординский районный суд с учетом позиции государственного обвинения признал его виновным и назначил наказание в виде года исправительных с удержанием 5% заработка в доход государства. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании ущерба в пользу лесфонда РФ.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за лесные пожары. Если поправки внесут, то за сжигание травы рядом с лесами и учинение пожаров штрафы для физических лиц вырастут в 10 раз, для должностных и юридических — вдвое.