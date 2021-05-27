Буцаев: экосбор пойдет на помощь утилизаторам

Предприятия, которые занимаются утилизацией отходов, получат компенсацию из средств, собранных в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге.

«У нас есть расходы не только капитальные, но и операционные. Нам необходимо собрать фракцию с нескольких субъектов, чтобы переработать на отдельном заводе, находящемся в конкретном субъекте. Транспортные расходы в этом случае зачастую превышают стоимость сбора. Средства РОП должны пойти на помощь тем предприятиям, которые занимаются утилизацией, на компенсацию в том числе логистических расходов», — сказал Буцаев.

Расширенная концепция производителей должна стать одним из источников средств, которые будут направлять на утилизацию твердых коммунальных отходов, в частности упаковки, объем которой превышает половину из всех ТКО. Деньги будут поступать за счет экологического сбора, который будут уплачивать компании-загрязнители.

«РОП это принцип, по которому тот, кто загрязняет, платит. Если вы производите упаковку, которая потом загрязняет окружающую среду, вы должны заплатить за ее утилизацию. Производитель должен предусмотреть эти расходы», — подчеркнул глава РЭО.

Ранее стало известно, на сколько может вырасти стоимость товаров из-за обязательной утилизации упаковки, которая вступит в силу в 2022 году. Подсчеты сделал Российский экологический оператор.