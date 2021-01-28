Большинство жителей Земли назвало серьезной угрозой изменение климата

Из 1,2 миллиона жителей 50 стран не менее 64% признали изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией. Участники опроса также высказались за применение масштабной климатической политики.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Программой развития ООН (ПРООН) и Оксфордским университетом, на которое ссылается РИА «Новости».

Отмечается также, что граждане восьми из десяти стран с самым высоким уровнем промышленных выбросов углекислого газа поддержали использование возобновляемых источников энергии.

Среди опрошенных россиян подобной точки зрения придерживается 51% респондентов. За использование электротранспорта или велосипедов высказались жители девяти из десяти стран, где преобладает городское население.

Отмечается также прямая связь между уровнем образования и пониманием необходимости мер в борьбе с климатическими изменениями. Считают изменение климата чрезвычайной ситуацией как жители стран с низким уровнем дохода (Бутан — 82%, Конго — 82%), так и в более богатых странах (Франция — 87%, Япония — 82%).

В опросе участвовали респонденты младше и старше 18 лет через мобильные игры.

Более 150 актеров, бизнесменов и активистов обратились к президенту США Джозефу Байдену с просьбой отреагировать на проблему изменения климата. Документ, в том числе, подписали Леонардо Ди Каприо и основатель Amazon Джефф Безос.