  • Больше сотни летучих мышей поселились на киевском балконе

    10 ноября 2019, 20:59

    Кирилл Фролов

    Зоозащитники обнаружили в одной из квартир Киева 120 летучих мышей. Животные поселились на балконе, выбрав его для своей зимовки. Об этом сообщило сообщество добровольцев «Команда спасения животных».
    Больше сотни летучих мышей поселились на киевском балконе

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    Летучие мыши вида рыжая вечерница обустроились в многоэтажке на улице Верховинной.

    «Колония устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна и немного мешает спать хозяин квартиры», — сообщили зоозащитники в Facebook.

    В итоге волонтеры убрали животных с балкона, выпустив почти всех их на волю «в поисках лучшей зимовки». Одну рыжую вечерницу отправили на лечение.

    Ранее стало известно о том, что из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили последних белух. Всего в загоне незаконно содержались 100 белух и косаток. Их отлавливали для продажи в китайские океанариумы. При этом в бухте Средняя под Находкой остаются шесть детенышей моржей, сообщила директор реабилитационного центра «Тюлень» Лариса Белоиван. В прошлом году их отловили «в культурно-просветительских целях». По словам активистки, «их дальнейшая судьба сейчас непонятна».