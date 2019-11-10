Больше сотни летучих мышей поселились на киевском балконе

Зоозащитники обнаружили в одной из квартир Киева 120 летучих мышей. Животные поселились на балконе, выбрав его для своей зимовки. Об этом сообщило сообщество добровольцев «Команда спасения животных».

Собаки читают по-человечьи? Видео с «говорящим» псом глазами зоопсихолога Подробнее

Летучие мыши вида рыжая вечерница обустроились в многоэтажке на улице Верховинной.

«Колония устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна и немного мешает спать хозяин квартиры», — сообщили зоозащитники в Facebook.

В итоге волонтеры убрали животных с балкона, выпустив почти всех их на волю «в поисках лучшей зимовки». Одну рыжую вечерницу отправили на лечение.

Ранее стало известно о том, что из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили последних белух. Всего в загоне незаконно содержались 100 белух и косаток. Их отлавливали для продажи в китайские океанариумы. При этом в бухте Средняя под Находкой остаются шесть детенышей моржей, сообщила директор реабилитационного центра «Тюлень» Лариса Белоиван. В прошлом году их отловили «в культурно-просветительских целях». По словам активистки, «их дальнейшая судьба сейчас непонятна».