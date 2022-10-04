Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки | 360°

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Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Городское хозяйство Москвы: за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

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Более половины месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за прошедшие сутки. Об этом Городское хозяйство Москвы сообщило в своем Telegram-канале.

«Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. За прошедшие сутки в отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечено в ЗАО — 32 миллиметра, ЗелАО — 31 миллиметр, ТиНАО — 30 миллиметров, САО — 28 миллиметров», — говорится в сообщении.

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Фиксировались случаи падения деревьев. Их городские службы оперативно распилили и вывезли.

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По прогнозам синоптиков, дождь продолжится и сегодня после 12:00, до конца дня сохранится сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим на улицах города дежурят 300 бригад и спецтехника.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус сказал, что во вторник Москву пересечет холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с редкими прояснениями, будет ветрено, пройдут кратковременные дожди.

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