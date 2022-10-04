Москвичам пообещали облачную погоду с ветром и кратковременными дождями | 360°

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Москвичам пообещали облачную погоду с ветром и кратковременными дождями

Синоптик Леус сообщил о ветре и кратковременных дождях во вторник в московском регионе

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Во вторник, в первой половине дня, Москву пересечет холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, с редкими прояснениями, будет ветрено, пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер южный пять-десять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — написал он.

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Солнечная активность будет умеренной, геомагнитное поле возмущенным, возможны слабые магнитные бури.

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В среду москвичам также стоит ждать кратковременные дожди и дальнейшее похолодание.

Ранее в столичном регионе объявили повышенный уровень опасности из-за погодных условий. С воскресенья Москву и область накрыли сильные осадки, а на улицах бушует порывистый ветер. К середине недели погодные условия должны нормализоваться.

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