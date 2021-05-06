Более 150 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря

Более 150 погибших нерп, внесенных в Красную книгу России, обнаружили на побережье Каспийского моря. Об этом координатор центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров сообщил ТАСС.

Дагестанские и московские ученые за два дня обнаружили более 150 погибших тюленей во время исследования побережья Каспийского моря недалеко от Махачкалы.

«Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — признался Никифоров.

Он отметил, что, чтобы установить точную причину гибели тюленей, нужно проводить тщательное исследование. Никифоров предположил, что к гибели могло привести и загрязнение моря, и браконьерство.

«100 лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50–70 тысяч», — отметил Никифоров.

Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев, в свою очередь, отметил, что некоторые из погибших тюленей были найдены без шкур. Также были обнаружены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

С декабря 2020 года на побережье Каспийского моря обнаружили уже более 300 погибших тюленей.