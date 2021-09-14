Bloomberg рассказал об угрозе для планеты из-за роста цен на энергию Солнца

В США впервые с 2014 года выросла стоимость солнечной энергии. Специалисты объяснили ситуацию проблемами в глобальной цепочке поставок. Из-за повышения цен на панели поэтапный отказ от ископаемого топлива может усложниться.

Исследователи из Wood Mackenzie и Solar Energy Industries Association отметили, что положение дел ставит под вопрос спасение планеты. Их выводы привел Bloomberg.

Солнечных установок в мире за последние 10 лет стало в 19 раз больше, из-за чего многие угольные и газовые заводы попросту закрылись. Цены на панели при этом упали на 89%. В итоге солнечные установки стали одним из самых дешевых и доступных источников энергии, однако их преимущество постепенно исчезает.

Цены растут из-за тех же факторов, которые приводят к увеличению затрат во всех сферах жизни. Из-за перебоев в цепочках поставок стоимость доставки и сырья увеличилась. Разработчикам солнечных батарей приходится больше платить за сталь, алюминий и поликремний. Последний является ключевым элементом панелей.

У многих производителей, указано в докладе специалистов, запасов хватит для проектов 2021 года. В следующем году затраты неизбежно возрастут. Некоторые попытались пересмотреть уже заключенные контракты из-за скачка цен, а другие согласились с более высокой себестоимостью.