Эксперт объяснил, в каких регионах выгодно продавать излишки электроэнергии

Директор компании «Экопроект-Энерго» Алексей Попов объяснил, в каких регионах России выгодно продавать излишки электроэнергии, выработанной солнечными панелями и ветряками на дачных и коттеджных участках, написал сайт kp.ru.

Закон о «частной микрогенерации» появился в 2019 году. В марте этого года вышло постановление правительства, где прописаны детали о том, как организовать этот процесс.

«Наиболее целесообразно применять солнечные панели в регионах с самой высокой инсоляцией. К ним относятся не только юг России, но и Сибирь с Дальним Востоком», — рассказал специалист.

По его словам, солнечные батареи подзаряжаются и в облачную погоду. Главное условие для генерации энергии — свет. Устройства простаивают лишь в ночное время. А для ветрогенератора должны быть конкретные условия и подходящая роза ветров. Кроме этого, ветер не всегда дует с высокой скоростью, которая необходима для выработки электричества.