Биолог предупредил о последствиях исчезновения пчел

С каждым годом на планете становится все меньше шмелей и пчел. Вымирание насекомых в скором времени скажется на пищевых ресурсах для людей. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Биолог отметила, что при исчезновении пчел и шмелей остановится опыление растений.

«Далее, соответственно, мы имеем потери в сельскохозяйственных культурах», — пояснила Баранова в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом она добавила, что сейчас есть возможность «делать» насекомых на специальных заводах. Но размножаются подобные пчелы и шмели только на предприятии. Если выведенные насекомые будут производить потомство в естественной среде, то они начнут подавлять местные виды насекомых.

«То есть, модификация там, без сомнения, есть, но не такая, чтобы они вас не кусали. Они немножко более упрощенные, как вид, да, то есть, они не могут размножаться», — заключила Баранова.

Ранее актриса Анджелина Джоли приняла участие в проекте, направленном на привлечение внимания общественности к вымиранию этих полезных насекомых. Она появилась в ролике, для съемок которого 18 минут облепленная пчелами.