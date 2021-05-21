Актриса, режиссер и спецпосланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли приняла участие в проекте журнала National Geographic и косметического концерна Guerlain. Она простояла 18 минут, облепленная пчелами, чтобы снять ролик, который должен привлечь внимание общественности к вымиранию этих полезных насекомых.

Время для этого было выбрано не случайно. Ролик сняли в преддверии Всемирного дня защиты пчел. ЮНЕСКО также объявило о старте программы по обучению женщин-предпринимателей пчеловодству.

Фотограф Дэн Уинтерс привлек к съемкам эксперта, который нанес на тело актрисы специальный феромон, который удерживал пчел на Джоли. Все остальные участники проекта находились на площадке в защитных костюмах. Чтобы не волновать насекомых, в помещении было тихо и довольно темно.

Анджелина Джоли рассказала журналу The People, что это был забавный опыт — делать прическу, наносить макияж и натираться феромонами.

«Я не принимала душ три дня. Мне сказали, что, если я буду пользоваться разными ароматами, шампунем, духами и прочим, пчелы будут раздражаться. Мне пришлось заткнуть нос и уши, чтобы не оставить насекомым отверстий, в которые они могли бы забраться», — поделилась актриса.

Источник видео: Instagram.

Она рассказала, что была одна пчела, которая не желала сидеть там, где хотелось фотографу. Она забралась ей под платье, заставив вспомнить старые комедии.

«Она сидела на моем колене. Это худшее место для укуса. Когда съемки закончились, я подняла юбку, и она просто улетела», — рассмеялась Джоли.

Анджелина призналась, что ей понравилось общаться с этими «прекрасными созданиями». Хотя ей пришлось нелегко, ведь стоять надо было неподвижно.

В последние годы перед человечеством встала проблема стремительного сокращения популяции пчел. Речь идет о примерно 20 тысячах видов пчел, из которых пять тысяч живут только в США. ЮНЕСКО объявило о начале программы по увеличению численности пчел к 2025 году до 125 миллионов особей. Будут построены примерно 2,5 тысячи ульев. Анджелину Джоли называют «крестной матерью» пятилетнего проекта «От женщин пчелам». Французский косметический дом Guerlain заявил о выделении двух миллионов долларов на обучение и поддержку 50 женщин-пчеловодов в 25 биосферных заповедниках по всему миру.

Основная цель программы — подчеркнуть разнообразие национальных методов пчеловодства и поделиться приемами из разных культур. В проекте примут участие женщины из Руанды, Болгарии, Китая, Камбоджи, Перу, Эфиопии, Франции, Индонезии, России и Словении. Обучение начнется уже в июне. Джоли присоединиться к первым 10 женщинам, которые примут участие в ускоренном 30-дневном тренинге. Его проведут эксперты Французской обсерватории апиологии (OFA) в Провансе.

Не злить и хорошо покормить

Анджелина Джоли сильно рисковала, приняв участие в съемках с пчелами. Как сообщил «360» Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, множественные укусы этих насекомых могли вызвать токсическую реакцию, отравление ядом.

«Это достаточно тяжелое реанимационное состояние. Яд пчел вызывает расширение сосудов, падение артериального давления и коллапс, потерю сознания. Когда рой пчел налетает и начинает жалить, это очень опасная вещь. После этого требуется скорая помощь и реанимация. Но пчелы сами по себе насекомые неагрессивные. Если их не раздражать чем-то, жалить не будут», — сообщил эксперт.

Физических последствий после укусов пчел не бывает. Они проходят бесследно, если, конечно, человек не аллергик. Тогда возможен анафилактический шок. Но бывают долгосрочные последствия психологического плана. У людей зачастую появляется патологическая боязнь пчел, апифобия.

Пчеловод и пасечник Олег Нестеркин подтвердил слова Болибока, что пчелы существа спокойные. Если их не злить и они сытые, они будут просто ползать. По его словам, есть породы, которые в принципе не кусаются.

«В пчеловодной практике — 20 укусов это ни о чем. Если в начале сезона, то может голова чуть-чуть покружиться. Потом 20 укусов в день уже роли не играют. Опухоль, немного повысится температура, появится сонливость. Вот 100 укусов — уже проблематично. Но если есть аллергия, могут быть серьезные последствия даже от двух укусов. Поэтому пчеловодство не всем показано», — сообщил пчеловод.

Олег Нестеркин подтвердил, что проблема исчезновения пчел существует. По его словам, в русскоязычной пчеловодческой литературе это называется коллапс пчелиных семей (КПС).

«Ни с того ни с сего, они вдруг с улья поднимаются и улетают. Никто не понимает отчего. То ли из-за техногенных шумов, то ли электромагнитных волн, то ли это результат изменения магнитного поля Земли. Вопрос изучен слабо. Куда они улетают, неизвестно. Это общемировая проблема. Американцы объявили довольно дорогую программу по исследованию этого вопроса», — добавил эксперт.

По его словам, исчезновение пчел, которые опыляют растения, может стать проблемой. Впрочем, их заменят какие-нибудь другие насекомые.

«Любой биологический вид живет не более 10 миллионов лет. В том числе, человек. Но если пчелы и исчезнут как вид, они во что-то эволюционируют. Опылять растения будут другие насекомые», — резюмировал пчеловод.