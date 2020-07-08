Безобиден и занесен в Красную книгу. Экологи рассказали о забитом на пляже Казахстана тюлене

Каспийский тюлень занесен в Красную книгу. Но, похоже, об этом не знали жители Казахстана, которые пытались его забить. Эксперты утверждают, что ластоногий не представляет опасности для людей. Об этом животном и о том, почему он подплыл близко к берегу, «360» рассказали председатель совета организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын и исполнительный директор совета по морским млекопитающим Дмитрий Глазов.

«Казахстан — одно из пяти государств, которое имеет выход к Каспийскому морю. Там обитает каспийский тюлень. Этот вид в конце прошлого года был включен в Красную книгу России. Численность каспийского тюленя сокращается на всей акватории каспийского моря. Он является охраняемым видом и в Казахстане тоже», — сообщил Лисицын.

Глазов добавил, что этот вид тюленей размножается на льду. Но сейчас количества льда сокращается. Из-за изменения климата численность животного падает. Многие животные оказываются больными или ослабленными.

Они потом долгое время приходят в себя и пытаются найти спокойное место. На Северном Каспии много отмели, на которой тюлень может отдыхать. Но из-за активного освоения Каспия нефтегазовыми компаниями, тюлени испытывают большое беспокойство. Они начинают уходить с отмели и разбредаются по всей акватории Каспийского моря и находят места для отдыха или доливания Дмитрий Глазов.

Эксперт добавил, что сейчас для помощи тюленям Иран и Казахстан создали реабилитационные центры. Их цель не только подлечить пациентов, но еще и рассказывать людям об этих животных.

Оба собеседника «360» подчеркнули, что тюлень не является агрессивным животным. По словам Лисицына, ластоногие сами бояться человека, он для них главный враг.

Почему его палками забили? Это варварство какое-то. Единственное, чем можно объяснить поведение людей, — это то, что они хотели его добыть, а оружия не было Дмитрий Лисицын

Глазов пояснил, что если тюленя застать врасплох, то он начнет защищаться своими острыми зубами. Теоретически хищник может покусать.

«Но таких случаев, чтобы он в воде гонялся за детьми, мне неизвестно», — сказал специалист.

Ранее к одному из пляжей казахстанского города Мангистау подплыл тюлень. Дети стали кидаться в него камнями, а люди — бить палками. После этого отдыхающие сфотографировались со зверем и отпустили его обратно в море. Теперь живодеров разыскивает полиция.