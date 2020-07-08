Тюленя закидали камнями и забили палками ради фото на пляже. Видео

В Казахстане к одному из пляжей подплыл тюлень. Дети начали кидаться в него камнями, взрослые помогли им палками. Видео издевательств над животным появилось в Сети.

Тюлень появился на пляже в Мангистау. По словам очевидцев, сначала интерес к нему проявили дети и стали бросаться в морского обитателя камнями. Взрослые пришли на помощь своим отпрыскам и взяли в руки палки.

Отдыхающие сфотографировались с тюленем, а потом выкинули его обратно в Каспийское море. Дальнейшая судьба животного неизвестна. Живодеров разыскивает полиция.

По данным местных СМИ, в Мангистау ластоногие уже несколько раз нападали на людей. От неожиданной атаки тюленя в июне пострадал мужчина. Перед ним на укусы животных пожаловались несколько человек, среди которых были трое детей.

Экологи выясняют, с чем связано необычное поведение морских обитателей. Они советуют быть бдительными на морском побережье и, увидев тюленя, выходить из воды.

Схожую ситуацию специалисты наблюдали почти 20 лет назад, когда в Актау ластоногие тоже напали на людей.