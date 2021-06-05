Батарейки на переработку скоро начнут принимать в Уфе

Батарейки на переработку начнут принимать в супермаркете «Лента» в Уфе. По данным мэрии, акция «Неделя сбора батареек 2020» пройдет во многих городах. Об этом сообщил сайт UfaTime.ru.

Ранее зампред правительства, министр экологии и природопользования Андрей Разин заявил, что теперь власти Подмосковья будут следить за тем, куда застройщики вывозят строительный мусор. Он рассказал о системе, в которой застройщику нужно будет зарегистрироваться.

«В чем смысл новой системы? Сейчас мы не можем перевозить строительные отходы без электронного талона. Если мы говорим о строителях, это крупные застройщики. Теперь, если со строительной площадки мусор будет уходить куда-то, надо выписать талон из точки А в точку В», — отметил зампред правительства.

Разин рассказал, что совместно с министерствами проводится работа по разъяснениям застройщикам, как зарегистрироваться в системе, где есть легальные площадки, куда можно возить мусор. Обычным жителям или небольшим компаниям в этом случае важно заключить контракт с легальным возчиком.