Подмосковным водителям напомнили правила поведения на дороге в дождь

Золотая осень покинет московский регион 13 октября. Погода ухудшится, а вместе с ней обострится и дорожная обстановка. Неписаные правила поведения на дороге для водителей напомнила в интервью «360» генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая.

Манера вождения в условиях дождя должна измениться у всех. Заболоцкая подчеркнула, что в первую очередь большего внимания потребуют пешеходы.

«Пешеходы в дождливую погоду стараются быстрее перейти дорогу. Надеты на них капюшоны, они бегут, суетятся. И это нужно учитывать», — сказала она.

При работе стеклоочистителей затрудняется и видимость. Здесь необходимо обратить внимание на интенсивность осадков: при ливне стоит соблюдать особенную осторожность. Хуже становится и сцепление с дорогой.

Нужно учитывать, что опаснее мокрая дорога в начале дождя, а не когда он разошелся. Все это законы физики, которые мы в детстве учили. Теперь понятно — зачем Светлана Заболоцкая гендиректор РОО «Союз безопасности дорожного движения».

В начале дождя влага смешивается с пылью и землей, превращаясь в грязь. Свою роль играют и автомобильные масла — месиво под колесами становится буквально смазкой.

«Появляется скольжение. Поэтому мы всегда говорим, что когда дождь начинается — будьте предельно осторожны. Манера вождения в дождь значительно отличается от манеры вождения в сухую погоду», — заметила Заболоцкая.

Во время осадков, посоветовала она, лучше отказаться от использования функции круиз-контроля. Его работа в такой ситуации может ухудшить положение дел.