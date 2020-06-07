Бак, из которого разлилось топливо в Норильске, демонтируют

Для установления причины аварии в рамках расследования случившегося на ТЭЦ-3 в Норильске будет демонтирован бак, из которого разлилось топливо, загрязнившее реку Амбарную.

Об этом РИА «Новости» сообщил директор заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

«Что касается бака № 5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию, потребуется демонтаж бака», — заявил Уткин.

В «Норникеле» сообщили, что два года назад резервуар был отремонтирован и состоялись его гидравлические испытания. Была также проведена экспертиза безопасности. В 2019 году бак проверяли во время подготовки к отопительному сезону.

29 мая в результате утечки в реку под Норильском попали свыше 20 тонн дизтоплива. К 7 июня было откачано 1714 кубометров водотопливной смеси. Основной версией случившегося считает потепление, вызвавшее движение опоры под топливными цистернами.