    07 июня 2020, 22:01

    Бак, из которого разлилось топливо в Норильске, демонтируют

    Анастасия Кукова

    Для установления причины аварии в рамках расследования случившегося на ТЭЦ-3 в Норильске будет демонтирован бак, из которого разлилось топливо, загрязнившее реку Амбарную.

    Об этом РИА «Новости» сообщил директор заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

    «Что касается бака № 5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию, потребуется демонтаж бака», — заявил Уткин.

    В «Норникеле» сообщили, что два года назад резервуар был отремонтирован и состоялись его гидравлические испытания. Была также проведена экспертиза безопасности. В 2019 году бак проверяли во время подготовки к отопительному сезону.

    29 мая в результате утечки в реку под Норильском попали свыше 20 тонн дизтоплива. К 7 июня было откачано 1714 кубометров водотопливной смеси. Основной версией случившегося считает потепление, вызвавшее движение опоры под топливными цистернами.