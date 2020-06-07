В Норильске откачано более 1700 кубометров водотопливной смеси

1714 кубометров водотопливной смеси откачали спасательные группы после аварии в Норильске, сообщил замминистра МЧС Александр Чуприян после очередного заседания штаба ликвидации.

«Прошедшие сутки показали, что объёмы выполненных работ значительно больше, чем во все предыдущие дни. 853 кубометра смеси собрано за вчерашние сутки, что примерно равно собранным за все предыдущее время», — рассказал журналистам Чуприян.

По последним данным, за все время спасательных работ также было снято и вывезено в специальные хранилища 50 тысяч кубов загрязнённого нефтепродуктами грунта, из них 11,5 тысяч — за последние сутки. Кроме того, 2 тысячи кв.м территории было обработано, на что ушло 1800 кг сорбентов. По словам Чуприяна, в запасе есть ещё 12 тонн этих средств. Всего обработано более 20 км береговой линии.

На данный момент спасательная группировка составляет около 500 человек, задействовано почти 200 единиц техники. Увеличено количество резервных ёмкостей, сейчас это 13,5 тыс кубометров. За экологической ситуацией постоянно следит Росприроднадзор, сотрудники службы уже взяли 80 проб, 60 — на воде и 20 — на грунте.

Вице-президент «Норникеля» Николай Уткин

Вице-президент «Норникеля» Николай Уткин подчеркнул, что темпы работ наращиваются. «Для персонала организовано и питание, и отдых, чтобы люди были сыты, одеты и комфортно работали в круглосуточном режиме. На сегодня мы набрали максимальный темп», — сказал он. Кроме того, Уткин поблагодарил силы МЧС, «Морскую спасательную службу», «Транснефть» и «Газпром нефть» за оказанную помощь: «Приехали профессионалы, у них большой опыт „боевой“ операционной работы, и они сегодня её демонстрируют».

Внутренним решением «Норникеля» на ТЭЦ-3 началась откачка топлива из соседнего с аварийным резервуара, чтобы установить, насколько сильна там подвижка грунтов. «Это не из-за того, что бак в неисправном техническом состоянии, он абсолютно исправен, а именно чтобы обезопасить себя, пока мы не установим причину, не поймём, локальное там растепление или же оно имеет более обширную площадь», — отметил Николай Уткин. Из 13 тонн топлива в резервный бак откачана уже половина, к пятнице следующей неделе резервуар № 4 планируется освободить полностью. По всему баковому хозяйству компании проводятся тщательные проверки с привлечением внешних экспертов.

Уткин также сообщил, что в ближайшее время будет также проведён осмотр территории вместе с представителями коренных малочисленных народов. Для поддержания видового разнообразия арктической фауны и сохранения экосистемы запланировано два проекта: увеличение поголовья оленей и разведение молоди ценных рыб. В текущей ситуации особенно важно поддержать местное население, отметил вице-президент «Норникеля».