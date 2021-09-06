Бабье лето придет в Москву к выходным

Тепло вернется в Москву уже в ближайшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс.Погоды». Прогноз построен на основе технологии Meteum 2.0.

Начало осени выдалось в Москве и Подмосковье прохладным. Температура воздуха оказалось сильно ниже климатической нормы. Все из-за холодного воздуха из Арктики. Однако уже в конце недели погода изменится в лучшую сторону: регион ждет потепление, к тому прекратятся дожди. К выходным столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

«Тепло продержится недолго, и уже в начале следующей недели столбик термометра начнет опускаться. Остается наслаждаться одними из последних теплых выходных», — сообщил руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Как ранее рассказали в центре погоды «Фобос, самый холодный день на этой неделе — 6 сентября. Днем синоптики пообещали от +8 до +10 градусов, а ночью температура упадет до +2…+4 градусов. При этом будет дуть северо-западный ветер, также ожидается повышенная влажность. Метеорологи отметили, что такая погода характерна для 11 октября.