В ночь на понедельник в Подмосковье и других регионах Центральной России ожидаются заморозки. Об этом предупредили в центре погоды «Фобос».

Похолодание связано с североатлантическим циклоном, который принесет новые порции полярного холода. Из-за этого температурный фон будет на шесть-семь градусов ниже среднесуточной климатической нормы, пояснили специалисты.

«Под утро [понедельника] показания минимальных термометров понизятся до 0…+5 градусов, местами возможны легкие заморозки на почве. Это не отчетливый минус, это кратковременная нулевая температура, при которой тем не менее вода замерзает», — отметили в «Фобосе».

Заморозки прогнозируют в отдельных районах Подмосковья, Ленинградской области, Карелии, а также в Вологодской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Костромской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульской областях.

В Москве самым холодным днем на предстоящей неделе станет 6 сентября. Ночью температура упадет до +2…+4 градусов, а днем составит только +8…+10. При этом ощущаться это будет на два градуса ниже из-за северо-западного ветра и повышенной влажности.

«По сути, это многолетние показатели, характерные для 11 октября, — погода отправила нас в климатическое будущее более чем на месяц вперед! Последний раз так студено в этом году было в конце апреля», — отметили метеорологи.

В Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми и на северо-востоке Пермского края ожидается даже мокрый снег.