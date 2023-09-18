Экология 18 сентября 2023, 03:09 Бабье лето порадует россиян субтропической жарой Синоптик Тишковец: в Россию на этой неделе придет субтропическая жара Freepik

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Вторая половина сентября порадует россиян необычно теплой погодой. С 18 по 24 сентября на территории Центральной России температура будет бить все рекорды, воздух прогреется до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, начало осени в этом году уже необычно теплое. Среднемесячная температура в Центральной России на полтора градуса выше нормы, а осадков за две недели выпало всего 5%. Но на этой неделе россиян ждут еще более удивительные климатические события.

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В понедельник воздух прогреется до +16-+21 градуса, во вторник — до +17-+22, в среду будет чуть холоднее — +15-+20.

Во второй половине недели на территорию Русской равнины, Урала и Западной Сибири придут разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь. В четверг температура поднимется до 23 градусов тепла, в пятницу — до 26, а на выходных — до 27. Такая жара в конце сентября в Москве случается примерно раз в столетие.

А вот через неделю в Москву придет настоящая осень с холодной погодой и дождями, рассказал Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил, что первые настоящие заморозки в столичном регионе наступят не раньше начала октября.