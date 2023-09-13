Москва 13 сентября 2023, 18:35 Москвичам рассказали, когда ждать первых заморозков Синоптик Тишковец: первые заморозки начнутся в Москве не раньше октября Unsplash

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Несмотря на возможное появление на траве первого инея на следующей неделе, первые настоящие заморозки в столичном регионе наступят не раньше начала октября. Об этом заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, обычно холодать в Москве начинает к 27–30 сентября. Однако в этот раз столице в эти дни не стоит бояться заморозков. Незначительные морозы возможны только в низинных формах рельефа, где воздух будет остывать чуть сильнее.

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«В этом году с учетом теплого долгосрочного прогноза впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень», — заявил Тишковец.

Ранее метеозависимых москвичей предупредили о возможности непрогнозируемых магнитных бурь в сентябре. По словам синоптика Артема Абунина, в этом месяце на Солнце может происходить много эпизодов неожиданной активности.