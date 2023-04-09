Экология 09 апреля 2023, 23:12 Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордным показателям Глава Гидрометцентра Вильфанд: 10 апреля в Москве ожидается высокое атмосферное давление

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Жителей Москвы предупредили об очень высоком атмосферном давлении 10 апреля. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, этот показатель лишь немного не дотянет до абсолютного рекорда.

«Прогнозируется очень высокое давление для этого времени года в понедельник — примерно 757-758 миллиметров ртутного столба», — заявил он.

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По словам Вильфанда, рекорд этого дня — 760 миллиметров ртутного столба — зафиксировали в 1967 году. Синоптик объяснил, что в переходные сезоны — такие, как сейчас — высокое давление случается очень редко.

Ранее специалисты спрогнозировали установление в столичном регионе по-настоящему майского тепла. Воздух на следующей неделе прогреется до 20 градусов. Ночью будет холодать, но столбики термометров не опустятся ниже +1.

Ранее издание Utro.ru рассказало о приметах на 10 апреля. Облака на восходе назвали предвестием дождя, а сидящих на деревьях сорок признаком грядущего потепления.