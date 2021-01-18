Аномальный холод пришел в столичный регион 18 января впервые за 4 года

Утром 18 января столбики термометров в некоторых местах столичного региона показали до -30 градусов мороза. Такого аномального холода не наблюдалось последние четыре года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 18 января: крещенский мороз — такого аномального холода не было четыре года!» — написал метеоролог в своем Instagram.

По словам Тишковца, утром температура воздуха в городе составляла -23,4 градуса. В Подмосковье столбики термометров опустились до -30,4 градуса. В течение дня погода в Москве и области будет определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому сохранится переменная облачность. Осадки маловероятны, а ветер будет дуть со скоростью от одного до шести метров в секунду.

«В столице днем не выше -17…-19 градусов, в Подмосковье будет от -16 до -21 градуса мороза. Это аномально холодно: на 10-12 градусов ниже, чем положено по климатической норме. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба», — отметил метеоролог.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня 19 января.