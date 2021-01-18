Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что предупреждение будет действовать до 12:00 19 января. Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о «температурных горках», которые ждут их на следующей неделе. По их прогнозам, понедельник станет самым холодным днем за последние четыре года. С 19 января холод начнет постепенно отступать, погода будет солнечной и без серьезных осадков.

С четверга начнется потепление — по словам синоптиков, погода «кардинально изменится». В пятницу, 22 января, потеплеет до -8 и -7 в Москве и Подмосковье соответственно. Днем в выходные температура поднимется до нуля. Сильных снегопадов в ближайшие дни не будет.